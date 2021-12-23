Як пише Politeka.net, нове фото 8-річної Лізи Галкіної з'явилося на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram.
На знімку Ліза позувала в інтер'єрі розкішного особняка Пугачової і Галкіна. При цьому одягнена дівчинка була дуже просто і по-домашньому. На ній була біла кофточка в рожеву смужку, з якою ідеально поєднувався маленький рожевий бантик на голові Лізи. Біляве волосся дівчинки були зібрані у високий хвіст.
Ліза сиділа, дивлячись перед собою з дуже серйозним виразом на обличчі. На це звернули увагу в коментарях до фото.
"Вічно маленьке сонечко", - говорилося в підписі до знімка.
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"Лизок задумалася про життя...", "красуня!!! Серйозна така!", "Чому вічно маленьке сонечко? Росте ж дівчинка", "Доросла Така Ліза тут", "не схожа на Пугачову", "чистий і світлий погляд!", "У ній вже закладені гени артистичності! Така принадність!", "Ну ні, вже подорослішала", "дуже схожа на маму Максима", "Мамина гордість розумниці", - пишуть люди.
Нагадаємо, Галкіна, який став зовні схожий на Пугачову, розкритикували в мережі.
Як повідомляла Politeka, Пугачова посварила мережу, порівнявши себе з маленькою дочкою.
Також Politeka писала, що Пугачова в чорному вбранні і окулярах вразила видом в магазині, з'явилися кадри.