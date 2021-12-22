У соціальних мережах нерідко обговорюють зовнішність Алли Пугачової через її захоплень постійними перетвореннями, також зірку критикують за занадто помітні зміни.

Як пише Politeka.net, зовнішність Алли Пугачової часто викликає суперечки в мережі через постійні зміни. Багато шанувальників в Instagram помічають, що зірка користується послугами хірурга і уколами краси.

Цього ж разу фанати вирішили поранити зовнішність Галкіна і Пугачової, які не так давно святкували ювілей їхніх стосунків. Багато розсудили, що артисти дійсно схожі зовні. Частина аудиторії помітила, що зовнішній вигляд Алли Борисівни залежить від рук її косметолога.

"Дві половинки одного цілого ♥ ️" - сказано в підписі до кадру з колажем з порівнянням.

"Круто🔥; Здорово!👍 ; Будьте щасливі🔥; класно 👏; Боже, що тільки не придумають ці двоє, щоб привернути до себе уваги; Кому хочете довести? Вам подобається ось і живіть...; Ого! Як схожі! Классс!!!Живіть довго і в здоров'ї!!!!🔥 ; Люблю ці половинки!; Схоже😊 👍 👍; нехай, ваша любов буде вічною!❤ ️ ; До бабки ходити не треба. Це вже точно. Точнісінько; вже набридли зі своєю любов'ю», - відповідають в мережі.

Зазвичай в Instagram обговорюють саме вбрання артистки, оскільки вона підбирає костюми для виходу в світ явно не за віком: мереживні сукні, шкіряні міні-спідниці, ботфорти на низьких підборах і інші обтягуючі костюми.

"Будь здатний практикувати ці п'ять речей в будь-яких умовах: врівноваженість, щедрість душі, щирість, переконаність і добро, і тоді ти дізнаєшся, що таке хороше життя» - сказано в підписі під кадрами , під яким теж обговорили зовнішність Пугачової.

Нагадаємо, що Пугачова з новою перукою вразила виглядом поруч з донькою: "Аллочка схожа на...".

А ще Politeka писала, що Пугачова не стримала емоцій від дотику Галкіна: "будь-яка старенька...".

Також Politeka повідомляла, що Пугачова в шкіряному міні вразила виглядом, не обійшлося без критики:"схожа на постарілу Мальвіну".