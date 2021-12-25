Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий стала известной украинской певицей. Артистка недавно выпустила новый мини-альбом, но также не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Кристина появилась в образе злой колдуньи из вселенной Гарри Поттера Беллатрисы Лестрейндж. Соловий была в полупрозрачном наряде с кожаными частями.
"А вы уже придумали какую музыку поставите близким под елку?) Однажды я нашла под елкой музыку любимой певицы, в виде билета на ее концерт, угадайте какую! Помню до сих пор как пищала от счастья! Поэтому не откладывайте на потом, потому что придется слушать на скорую руку найденные банальные Jingle Bells. Однако у вас есть я. Ищи мой плейлист для развертывания подарков", - написала Кристина.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Волшебные", "Кристина, на концерте в Киеве тоже будете выступать в образе Беллатрисы Лестрейндж?", "Нереально красива".
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