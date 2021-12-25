Как передает Politeka.net, 34-летняя Анастасия Приходько на своей странице в Инстаграм опубликовала фото своего мужа с младшим сыном.
«Хочу сказать спасибо моему мужу за наше маленькое чудо! Нашему главному мужчине сегодня целых 9 месяцев! И все 9 месяцев я как никогда счастлива! Я Вас очень люблю», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений.
«Поздравляю! Пусть растёт здоровым и счастливым», «Какие милые», «Настя – вы счастливая женщина», «Поздравляю! Растите счастливыми, крепкими, здоровыми», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Анастасия Приходько – мать троих детей. Своего мужа Александра она не показывает поклонникам, потому что он избегает публичности. По словам Приходько, мужчина наотрез отказывается появляться в ее Инстаграм и на телевидении.
Напомним, что Анастасия Приходько с опухшим лицом пожаловалась на трудности: «Я ухожу…».
Как сообщала Politeka, Приходько ответила на грубое замечание в свой адрес.
Также Politeka писала, что Приходько показала, как расслабляется после тяжелого дня: «Начинаю жить…».