Известная украинская певица, судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько засветила своего мужа, которого очень редко показывает своим поклонникам.

Как передает Politeka.net, 34-летняя Анастасия Приходько на своей странице в Инстаграм опубликовала фото своего мужа с младшим сыном.

«Хочу сказать спасибо моему мужу за наше маленькое чудо! Нашему главному мужчине сегодня целых 9 месяцев! И все 9 месяцев я как никогда счастлива! Я Вас очень люблю», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Поздравляю! Пусть растёт здоровым и счастливым», «Какие милые», «Настя – вы счастливая женщина», «Поздравляю! Растите счастливыми, крепкими, здоровыми», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Анастасия Приходько – мать троих детей. Своего мужа Александра она не показывает поклонникам, потому что он избегает публичности. По словам Приходько, мужчина наотрез отказывается появляться в ее Инстаграм и на телевидении.

Напомним, что Анастасия Приходько с опухшим лицом пожаловалась на трудности: «Я ухожу…».

Как сообщала Politeka, Приходько ответила на грубое замечание в свой адрес.

Также Politeka писала, что Приходько показала, как расслабляется после тяжелого дня: «Начинаю жить…».