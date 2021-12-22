Як передає Politeka.net, 34-річна Анастасія Приходько, яка виховує трьох дітей, постійно розповідає шанувальникам про те, скільки часу у неї йде на домашні справи. За словами співачки, вона враховує потреби всіх своїх дітей, тому найчастіше всім готує різні страви. В Instagram у співачки завжди можна побачити домашню їжу, приготуванням якої вона дуже пишається.

В цей раз Анастасія Приходько показала, що приготувала для себе, щоб порадувати після важкого дня.

«Я все ж зробила картоплю фрі. Я прям беру телефон кожен день о 22.00. А до цього цілий день розгрібаю справи, будинок, діти...а після починаю жити», - підписала відео зірка.

Пізніше артистка показала, як вминає картоплю.

«А сьогодні зустрічі, справи, діти...", - додала Приходько, поїдаючи шкідливу вечерю.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько показала, як проводить час з дітьми, викликавши бурхливі емоції: "Симпатюлі всі".

Ще Politeka писала, що Приходько з опухлим обличчям розповіла про труднощі: "я йду...".

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