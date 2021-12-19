Як пише Politeka.net, в Instagram дружина коміка Вікторія опублікувала фото і відео зі святкування Дня Святого Миколая. Вона розповіла, що вони вирішили привітати друзів і близьких, пригостивши їх святковими кексами. Спочатку Вікторія і її подруга зняли відео з дітьми, які показували, як готували і прикрашали частування.

"День чарівництва. Сьогодні ми вирішили зробити казку для себе і наших друзів. Діти дуууже старалися #крошкаlizi @shumko.mi. І ми з @shumko_wife. до 5-ї ранку старалися", - підписала відео Ткач.

Пізніше Ткач показала, як вони всією компанією перевтілилися в ельфів і вирушили вітати друзів.

"Ельфи у справі...", - підписала фото Вікторія.

Варто відзначити, що дочка Ткачів давно є дуже публічною дівчинкою, незважаючи на вік. Юрій Ткач постійно бере її на зйомки і часто світить в своєму Instagram. Вікторія ж, у свою чергу, займається її вихованням.

Нагадаємо, що Юрій Ткач здивував ефектним виглядом в шубі:"Карета чекає, пан".

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