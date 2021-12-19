Як пише Politeka.net, в Instagram дружина коміка Вікторія опублікувала фото і відео зі святкування Дня Святого Миколая. Вона розповіла, що вони вирішили привітати друзів і близьких, пригостивши їх святковими кексами. Спочатку Вікторія і її подруга зняли відео з дітьми, які показували, як готували і прикрашали частування.
"День чарівництва. Сьогодні ми вирішили зробити казку для себе і наших друзів. Діти дуууже старалися #крошкаlizi @shumko.mi. І ми з @shumko_wife. до 5-ї ранку старалися", - підписала відео Ткач.
Пізніше Ткач показала, як вони всією компанією перевтілилися в ельфів і вирушили вітати друзів.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
"Нехай спостерігає вся країна": Репяхова внесла ясність у свої натяки на розрив з Павликом
Суддя "Майстер шеф" Мартиновська емоційно звернулася до українців: "Мої хороші..."
Тіло популярної співачки знайшли під вікнами готелю, їй було всього 35 років: деталі трагічного інциденту
Тоня Матвієнко розповіла, що сталося між мамою і батьком, якого вигнали з дому: "Це ж нормально"
"Ельфи у справі...", - підписала фото Вікторія.
Варто відзначити, що дочка Ткачів давно є дуже публічною дівчинкою, незважаючи на вік. Юрій Ткач постійно бере її на зйомки і часто світить в своєму Instagram. Вікторія ж, у свою чергу, займається її вихованням.
Нагадаємо, що Юрій Ткач здивував ефектним виглядом в шубі:"Карета чекає, пан".
Як повідомляла Politeka, дружини Кошового і Ткача готуються до свята разом: "Загадали бажання...".
Також Politeka писала, що Ткач показав незвичайний подарунок від Діми Монатіка:"Новорічний підгін".