Дружина популярного коміка і актора з шоу "Вечірній квартал" Юрія Ткача - Вікторія показала, як проводить час зі своєю донькою - Лізою.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Дніпро", де він успішно виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, у нього є дружина - Вікторія, з якою у них є 9-річна дочка Ліза.

Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Ткач показала, як проводить вихідні зі своєю донькою-Лізою. Також, вона показала фото, де можна порівняти, на кого їх дочка з Ткачем більше схожа.

"Зміна", - показала Вікторія Ткач.

"Обмін емоціями" — - поділилася дружина Ткача.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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