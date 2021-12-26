Популярная американская певица Мадонна, которая в 63 года выглядит лучше многих молодых звезд, впечатлила моложавым видом на свежих кадрах.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Мадонны появились фото, сделанные на Рождество. Артистка похвасталась подарком, который она получила от своей младшей дочки Эстер. Певица продемонстрировала необычные перчатки, которые девочка связала для нее.

«Эстер связала мне перчатки на Рождество! Вы не представляете, как я горжусь», - отметила звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Артистку часто критикуют за чрезмерное увлечение пластикой. На свежих фото звезда выглядит как кукла.

«Кукла Барби», «Ничего себе, красивая, потрясающая», «Вау, это очень круто», «Надеюсь, Мадонна отправит Кайли Миноуг счастливое рождественское сообщение», «Куколка», «На себя не похожа», - пишут пользователи сети.

Как известно, у Мадонны двое своих детей, а также четверо усыновленных. Девочек Стеллу и Эстер она удочерила в 2017 году.

Напомним, что Мадонна в прозрачном корсете продемонстрировала фигуру: "Выглядишь на 30".

Как сообщала Politeka, Мадонна в честь праздника побаловала мужчин пикантными кадрами: "Я старалась...".

Также Politeka писала, Мадонна в кожаном наряде покорила видом: "На кухне".