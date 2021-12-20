Мадонна завжди йшла наперекір всім правилам, передає Politeka.net. За словами зірки, від природи вона бунтарка і з роками, як бачимо, це не змінюється.
63-річна Мадонна вибирає найбільш епатажні образи, викликаючи неоднозначну реакцію користувачів мережі.
На нових фото в Instagram зірка позувала в картатій міні-сукні, талію вона підкреслила прозорим корсетом, а ноги обтягнули сітчасті колготки.
Зірка в такому вигляді записувала пісню з колегами.
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"Так здорово знову повернутися в студію і займатися музикою ............ 🎶 🎤 🖤 ......... сюрпризи в Новий Рік", - написала зірка.
Публікація швидко зібрала майже 100 тисяч лайків.
"Ти виглядаєш на 30 😍", "це називається фільтри. Подивіться на її руку, де пропущений фільтр-безумовно не 30 😂", " для свого віку вона виглядає набагато молодше, на 30, як на мене. Велика любов❤️", " грунтуючись тільки на цих фотографіях, я можу сказати, що це буде ще один альбом, що розчаровує. Ух, я просто не можу більше. Неначе я більше не можу впізнати цю людину", - написали користувачі Мережі.
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