Співачка Наталія Могилевська, яка була головною суддею першого сезону талант-шоу" Співають всі", звернулася за порадою.

Як пише Politeka.net, успішна українська співачка і продюсер Наталія Могилевська на своїй сторінці в Інстаграм торкнулася теми, кторая близька багатьом.

Наталія Могилевська серйозно зайнялася фігурою, проте не дається легко.

"Голодна після концертів. Тому приходжу додому і відразу відкриваю холодильник. У кого є секрети, що можна максимально безболісно, наскільки це можливо, є на ніч?» - звернулася співачка до фоловерів.

Наталія Могилевська розповіла, що за порадою дієтолога, щоб вгамувати голод, намагається пити ромашковий чай, а якщо не допомагає, то можна з'їсти трохи авокадо.

Також співачка показала фото зроблене на тлі розкритого холодильника.

Нагадаємо, в серпні Наталія Могилевська розповідала, що серйозно зайнялася своєю фігурою, і за місяць на дієті зуміла Скинути п'ять кілограмів. Співачка навіть посперечалася-якщо не схудне, то пострижеться налисо. Буквально за один день їй довелося "спалювати" зайві кілограми.

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