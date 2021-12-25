Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є успішною українською співачкою та суддею проекту "Співають всі". Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Наталя позувала біля Санта Клауса. Зірка сиділа в брюках, кофті і пальто, а образ доповнила стильними окулярами і шапкою. Поруч зі співачкою стояли сумка і валіза. Як можна зрозуміти, Могилевська зібралася на літак, адже відзначила геолокацію аеропорт"Жуляни".
"Я сяду в білий літак і куди цього разу?
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Як ви думаєте що на цей раз?",- написала Наталя.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Це Європа точно, політ може бути в Париж", " черговий робочий момент, заряджений хорошим настроєм, а значить не важливо, що це буде, головне, що це буде зроблено душею...", "Думаю, Одеса чи Львів".
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