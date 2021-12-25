Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є успішною українською співачкою та суддею проекту "Співають всі". Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Наталя позувала біля Санта Клауса. Зірка сиділа в брюках, кофті і пальто, а образ доповнила стильними окулярами і шапкою. Поруч зі співачкою стояли сумка і валіза. Як можна зрозуміти, Могилевська зібралася на літак, адже відзначила геолокацію аеропорт"Жуляни".

"Я сяду в білий літак і куди цього разу?

У передноворічний час у артистів немає вихідних: корпоративи, зйомки, концерти.

Як ви думаєте що на цей раз?",- написала Наталя.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Це Європа точно, політ може бути в Париж", " черговий робочий момент, заряджений хорошим настроєм, а значить не важливо, що це буде, головне, що це буде зроблено душею...", "Думаю, Одеса чи Львів".

Нагадажаємо, Наталя Могилевська похвалилася несподіваним подарунком для справжньої зірки

А ще Politeka повідомляла, що Наталія Могилевська за годину до виступу несподівано звернулася до українців

Також Politeka писала, що Наталя Могилевська в сукні з мереживами зацікавила грайливим образом



