Як передає Politeka.net, Ольга Харлан у парі з Дмитром Дікусаром дійшла до фіналу "Танців з зірками", але перемогу здобути так і не змогла. Після закінчення шоу спортсменка поїхала зі своїм нареченим у відпустку. В Instagram вона поділилася кадрами, зробленими в Нью Йорку.

"Для мене Нью Йорк - це унікальне місто. І я люблю його за безумство, різноманітність, свободу. Перший раз насолоджувалися ним як туристи. Відкрили для себе багато чого нового, подивилися на нього з іншого боку і зрозуміли, що це місто прекрасне. New York-one love", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Як добре і релаксово))) не вистачає чашки кави)", "Згадався епізод з "Один вдома", "Олечка, молодці, що поїхали, удачі Вам у всьому", "Круто, мрію побувати в цьому місті", "Яка ви красива", "Хороший відпочинок у вас", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Харлан з нареченим поїхала з України: "звичайно, не Миколаїв...".

Ще Politeka писала, Харлан повідала про великі труднощі: "Це моя історія".

Також Politeka повідомляла, що Харлан продемонструвала, як щаслива далеко від України: кадри з нареченим.