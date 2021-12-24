Як передає Politeka.net, Ольга Харлан у парі з Дмитром Дікусаром дійшла до фіналу "Танців з зірками", але перемогу здобути так і не змогла. Після закінчення шоу спортсменка поїхала зі своїм нареченим у відпустку. В Instagram вона поділилася кадрами, зробленими в Нью Йорку.
"Для мене Нью Йорк - це унікальне місто. І я люблю його за безумство, різноманітність, свободу. Перший раз насолоджувалися ним як туристи. Відкрили для себе багато чого нового, подивилися на нього з іншого боку і зрозуміли, що це місто прекрасне. New York-one love", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Як добре і релаксово))) не вистачає чашки кави)", "Згадався епізод з "Один вдома", "Олечка, молодці, що поїхали, удачі Вам у всьому", "Круто, мрію побувати в цьому місті", "Яка ви красива", "Хороший відпочинок у вас", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Ольга Харлан з нареченим поїхала з України: "звичайно, не Миколаїв...".
Ще Politeka писала, Харлан повідала про великі труднощі: "Це моя історія".
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