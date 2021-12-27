Анна Богдан из "Холостяка" активно ведет социальные сети, рассказывает о путешествиях и любит удивлять разными кадрами из жизни, в этот раз ей удалось заинтересовать.

Как сообщает Politeka.net, возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан стала популярной в Инстаграм после финала шоу и теперь активно ведет социальные сети, устраивает фотосессии и рассказывает о своих путешествиях. Недавно Анна решила отдохнуть и отправилась развлечься в компании близких.

«Приехали девочки мои любимые» - пишет под кадром мужчина, который и встретился с Анной и ее подругой. Похоже у Богдан была встреча с близкими друзьями, поэтому она впервые за долгое время отправилась без сопровождения своего возлюбленного.

Отметим, что Богдан практически все время проводит с мужчиной, они вместе ходят в зал, тренируются, ездят в путешествия, и отдыхают вместе. Поскольку пара живет вместе, они также нередко рассказывают о разных моментах из будней.

Ранее на своей странице в Инстаграм Анна Богдан показала фото романтической прогулки с Михаилом Заливако. Возлюбленные стояли на берегу и держались за руки.

«А какое у вас сейчас настроение?» - обратилась избранница «Холостяка» к фолловерам.

Снимок Анны Богдан с Михаилом Заливако вызвал эмоциональную реакцию пользователей сети.

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