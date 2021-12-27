Как передает Politeka.net, Григорий Решетник с женой Кристиной и сыновьями сфотографировался с 13-летним Артемом Фесько, который покорил судей и зрителей «Україна має талант». Снимком он поделился на своей странице в Инстаграм.

«Поздравляем победителя шоу «Україна має талант» 🌟🌟🌟 Это невероятно», - написал Григорий Решетник.

Отметим, в Сети мнения относительно победы Артема Фесько разделились. Одни восхищаются голосом парня, тогда как другие считают, что ему стоило бы участвовать в вокальном проекте.

«Я считаю с таким голосом нужен проект голос... Мальчик молодец, умничка но программа про таланты, а талантов было много.. Но если побеждает голос значит в победе должны быть категории три..», «Это не "Україна має талант", это "Голос Украины". Переснять», «Фантастика», «Поздравления победителю. Невероятный голос», - пишут в комментариях.

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