Как сообщает Politeka.net, известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун), часто устраивает эпатажные и откровенные фотосессии, которыми активно делится с поклонниками на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети кадры с новогодней съемки, не обошлось без латекса и стразов.
На новых снимках MARUV позирует в праздничной новогодней локации с елкой и завораживает смелыми позами. Перед камерой она появилась в откровенном боди-корсете, который подчеркнул упругие формы. Свой образ звезда дополнила латексными чулками и длинными перчатками, а на голове у нее экстравагантная кепка.
В подписи к публикации девушка поздравила всех с праздниками, а фанаты тут же принялись комментировать снимки: "Мадонну в молодости напоминает", "Сплошной эпатаж", "Красота какая", "Бомба", "Мадонна отдыхает", "Шикарная как всегда. Любим тебя, ты одна такая, единственная и неповторимая", "Красивая", "Горячая".
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Напомним, MARUV с мужем удивила провокационной съемкой на мотоцикле: "У Саши везде одно выражение лица".
Как сообщала Politeka, MARUV в кожаной косынке заворожила шнуровкой в смелых местах: "Опасно в тебя влюбляться".
Также Politeka писала, что MARUV похвасталась эффектной обновкой, вспомнив советский фильм: "Я бы такие не взяла!".