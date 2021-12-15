Как пишет Politeka.net, артистка продолжает радовать поклонников смелыми образами на своих новых фото и видео. На этот раз MARUV поделилась коротким роликом на своей странице в ТикТок.
Для новых кадров певица примерила наряд в своем фирменном стиле. На ней было короткое черное латексное платье с рукавами-фонариками. Его отличительной особенностью стала шнуровка на груди и рукавах. Колготы в сеточку и высокие сапоги со шнуровкой отлично вписались в такой образ.
Кроме того MARUV решила добавить себе эпатажности, повязав на голову черную кожаную косынку. На кадрах певица кокетничала перед камерой, опуская свои стильные очки и томно касаясь лица и груди руками.
MARUV на видео пела песню со словами: «Небезопасно было в тебя влюбляться».
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Поклонники певицы оценили ее видео.
«Прелесть какая», «Голоса 0», «Отлично», «Опасно в тебя влюбляться», «Аня, ты прекрасна», «Огонь», - пишут люди о ролике MARUV.
Напомним, MARUV похвасталась эффектной обновкой, вспомнив советский фильм.
Как сообщала Politeka, MARUV устроила новогодние пляски в наряде с фирменной фишкой.
Также Politeka писала, что MARUV устроила провокацию с подружкой и жестко ответила украинцам на критику.