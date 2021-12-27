Певица Ани Лорак показала, как проводит время с 10-летней дочерью, поделившись новыми фото с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является успешной отечественной артисткой. У звезды есть 10-летняя дочь Соня, которую не так часто певица показывает на фото. Но не в этот раз, ведь Лорак поделилась постом у себя в Инстаграм, показав, как проводит время с малышкой.

На новых фото Лорак отправилась на представление "Лебединое озеро". На первом фото певица была с Татьяной Навкой и Александром Панайотовым. На втором фото Лорак уже была с дочерью Соней, а на последнем - сама.

"Лебединое озеро…До сих пор под впечатлением от красоты, волшебства, любви и работы всей команды. Любовь побеждает всё.

Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом главной героини Татьяна Навки, а принца озвучил талантливый Александр Панайотовый.

Желаю вам посетить этот мюзикл на льду и окунуться в атмосферу праздника. Радуйтесь, любите, будьте счастливы", - написала Лорак.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, Каролина, с наступающим", "Это очень красиво!" Огромное удовольствие было не только смотреть, но и слушать!", "с наступающим новым годом вас всех", "Ваш голос-волшебный…", "Какой же это необыкновенный подарок на Новый Год. Ваш голос украшает это шоу. Очень хочется посмотреть теперь. Наша талантливая Дива", - написала Каролина.

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