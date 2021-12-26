Как передает Politeka.net, в Инстаграм Максим Галкин опубликовал видео зимних развлечений с сыном Гарри и дочкой Лизой. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Пилоты саней: Макс, Гарри, Лиза. Тренерская работа, выбор трассы, команды на старт: Алла», - подписал он кадры.
На видео запечатлено, как Галкин с дочкой съезжает на санках с горки, после того как Гарри скомандовал: «На старт, внимание, марш».
Пользователи Сети умилились, увидев такие кадры.
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«Даёшь! Каждому ребёнку, такого папку», «Замечательный папа», «Какие славные ребята», «У них тоже жизнь как у обычных, людей! Свои радости, игры! Как приятно смотреть», «Глядя на вас можно и зиму полюбить», «Прекрасная семья! Счастливого нового года Вам!», «Идеальный папа! Супер! Детям очень повезло с таким чудесным отцом!», «Идеальный выбор тренера», - пишут в комментариях.
Напомним, что Галкина жестко раскритиковали в сети: "К бабке ходить не надо...".
Как сообщала Politeka, Максим Галкин признался, кто для него Пугачева: "Я ее считаю...".
Также Politeka писала, что Лиза Галкина покорила серьезным видом: "Не похожа на Пугачеву".