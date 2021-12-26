Известный российский юморист и пародист Максим Галкин, который женат на Алле Пугачевой, показал, как проводит время с детьми.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Максим Галкин опубликовал видео зимних развлечений с сыном Гарри и дочкой Лизой. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Пилоты саней: Макс, Гарри, Лиза. Тренерская работа, выбор трассы, команды на старт: Алла», - подписал он кадры.

На видео запечатлено, как Галкин с дочкой съезжает на санках с горки, после того как Гарри скомандовал: «На старт, внимание, марш».

Пользователи Сети умилились, увидев такие кадры.

«Даёшь! Каждому ребёнку, такого папку», «Замечательный папа», «Какие славные ребята», «У них тоже жизнь как у обычных, людей! Свои радости, игры! Как приятно смотреть», «Глядя на вас можно и зиму полюбить», «Прекрасная семья! Счастливого нового года Вам!», «Идеальный папа! Супер! Детям очень повезло с таким чудесным отцом!», «Идеальный выбор тренера», - пишут в комментариях.

Напомним, что Галкина жестко раскритиковали в сети: "К бабке ходить не надо...".

Как сообщала Politeka, Максим Галкин признался, кто для него Пугачева: "Я ее считаю...".

Также Politeka писала, что Лиза Галкина покорила серьезным видом: "Не похожа на Пугачеву".