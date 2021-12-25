Как пишет Politeka.net, на фан-странице Елизаветы Галкиной опубликовали интервью 45-летнего юмориста и пародиста Максима Галкина, который в 2011 году женился на 72-летней российской певице Алле Пугачевой, в котором он рассказал, какие между ними на самом деле отношения.
Так, Галкин рассказал, что многие трактуют их отношения с российской Примадонной прежде всего как отношения сына и матери, но это не так.
"Это абсолютная неправда, потому что я влюбился когда-то в первую очередь в женщину. Много лет на меня влияет Алла и я ее считаю своим главным наставником. Не с точки зрения отношений в семье, не с точки зрения отношений мужа и жены, мы абсолютно в этом уровне, у нас всегда были гармоничные отношения. А с точки зрения именно творческого наставника и поисков путей творческой реализации и всего прочего, что касается сцены и публичного имиджа. И в том числе с точки зрения человеческих отношений", - пояснил Галкин.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Болезнь унесла жизнь известного актера, звезды «Шерлока Холмса»: подробности трагедии
Нацбанк вводит в оборот необычные 40 гривен: появились фото
"Целовались": вскрылись подробности романа Ксении Мишиной с Женей Котом
Певец, за которого "хотела замуж" Тина Кароль засмотрелся на похудевшую Зарицкую: "Огонь"
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже более 20 лет. В 2011 они официально поженились, а еще через два года суррогатная мать родила паре двойняшек – Лизу и Гарри Галкиных.
Ранее Politeka писала, что маленькая дочь Галкина покорила серьезным видом на новом фото: "Не похожа на Пугачеву".
Напомним, что Галкина, который стал внешне похож на Пугачеву раскритиковали в сети: "К бабке ходить не надо...".
А еще Politeka сообщала, что Пугачева в черном наряде и очках поразила видом в магазине, появились кадры: "В любом возрасте...".