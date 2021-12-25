Известный российский юморист и пародист, который женат на легендарной исполнительницей Аллой Пугачевой, рассказал, какие у него на самом деле отношения с женой.

Как пишет Politeka.net, на фан-странице Елизаветы Галкиной опубликовали интервью 45-летнего юмориста и пародиста Максима Галкина, который в 2011 году женился на 72-летней российской певице Алле Пугачевой, в котором он рассказал, какие между ними на самом деле отношения.

Так, Галкин рассказал, что многие трактуют их отношения с российской Примадонной прежде всего как отношения сына и матери, но это не так.

"Это абсолютная неправда, потому что я влюбился когда-то в первую очередь в женщину. Много лет на меня влияет Алла и я ее считаю своим главным наставником. Не с точки зрения отношений в семье, не с точки зрения отношений мужа и жены, мы абсолютно в этом уровне, у нас всегда были гармоничные отношения. А с точки зрения именно творческого наставника и поисков путей творческой реализации и всего прочего, что касается сцены и публичного имиджа. И в том числе с точки зрения человеческих отношений", - пояснил Галкин.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже более 20 лет. В 2011 они официально поженились, а еще через два года суррогатная мать родила паре двойняшек – Лизу и Гарри Галкиных.

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