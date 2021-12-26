Известный телеведущий и судья шоу "Україна має талант" Сергей Притула показал себя с финалистом, в сети не сдержались.

Как передает Politeka.net, Сергей Притула является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря своей работе во множестве телевизионных проектов, сейчас он является постоянным ведущим шоу "Хто зверху?". Также, недавно стало известно, что он стал судьей нового сезона шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз судья "Україна має талант" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, 25 декабря прошел финал шоу, где определился победитель. Артем Фесько поразил своим талантом судей и украинцев, исполнив молитву "Ave Maria". На снимке Сергей Притула позирует с победителем шоу.

"Ну что? Как вам конец? Поздравляю Артема с победой! @kot_jenya @misha.k.ua @grisha_reshetnik спасибо за невероятный сезон!!!", — поблагодарил Сергей Притула.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Дети рулят", "Голос страны", "Заслуженная победа", "Это талант", "Если честно из финалистов - все были достойны первого места! Очень сильно, талантливо!!", "Несправедливая победа, были участники посильнее", "Жаль, что не Запал", "Победа, просто из-за жалости. Это не честно. Пение это не талант. Другие участники были более достойные победы".

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