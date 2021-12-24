Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным отечественным танцором и хореографом. Артист также был судьей проекта "Україна має талант", а теперь занимает кресло рефери "Танців з зірками". Также Влад снимался в шоу "Маскарад" и многих других проектах на украинском телевидении. У танцора есть сын Леон, которому уже исполнилось шесть лет. На новых сторис в Инстаграм Влад показал, какой талант мальчик подготовил для проекта "Україна має талант".
На видео Леон был с большой тарелкой на голове, которую не трогал руками.
"Когда батя там 5 сезонов отбомбил. Наши таланты", - написано было на сторис.
"Кто-то сказал, что здесь снимают "Україна має талант". Эй, давай еще раз. Пойдем, покажем тоже свои таланты", - сказала жена Влада Лиля за кадром.
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