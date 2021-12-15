Как пишет Politeka.net, Макс Тарапата, которого в шоу "Холостячка" отвергла главная героиня Злата Огневич, является успешным отечественным бизнесменом. Благодаря романтическому шоу участник стал довольно популярным блогером в Инстаграм. Там он много рассказывает интересного, а также взаимодействует с фанатами.

"Можете задавать их здесь", - предложил поговорить с украинцами Макс в сторис Инстаграм.

"Какие у вас отношения с Ксюшей? А то все за Злату наверное спрашивают", - написал фолловер.

"С Ксенией Мишиной виделись один раз на съемках первого выпуска "Как выйти замуж", но толком не общались. Она очень хорошая", - написал в ответ Макс.

"Во сколько разов жизнь стала активней после проекта?", - спросил еще один фанат.

"Жизнь стала в разы насыщенней и интересней! Во-первых, я пережил многие новые эмоции и получил такой опыт, который даже не знаю, где и как еще получить. Во-вторых, я никогда не видел себя со стороны, поэтому сейчас интересный этап работы над собой. В-третьих, в моем кругу появились просто потрясающие люди", - написал Тарапата.

Напомним, Макс Тарапата посмеялся над "Холостячкой" в компании брошенной Огневич

Также Politeka писала, что Тарапата честно ответил, почему Огневич его не выбрала

А еще Politeka сообщала, что рыдающую и брошенную Злату Огневич жестко "припечатали" в Сети



