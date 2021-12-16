Бизнесмен Максим Тарапата оказался в тройке на шоу "Холостячка-2", и стал фаворитом массы украинок, пишет Politeka.net. Участник проекта первым признался Злате Огневич в любви, старался ее удивить и показывал заботу.
В новом посте бизнесмен порассуждал о появлении чувств и контакта между людьми.
"Вот сижу и думаю: почему с одними как-то моментально возникает контакт, а с другими - просто без шансов?... С третьими же из точки «недоверие» или «безразличие» как-то плавно, но уверенно отношения перетекают в уважение, дружбу или даже любовь!", - написал Максим Тарапата.
По словам бизнесмена, иногда внутренние ощущения подводят, но споры и совпадение точек зрения, а затем события и обстоятельства могут стать "клеем" между людьми.
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Отвергнутый Огневич Макс Тарапата раскрыл, что у него с Мишиной: "Она очень..."
"В моем окружении люди совершенно разные. Они же и делают мои взгляды шире и разнообразней! За что им отдельное спасибо!
Интересно, окажись они все за одним столом, о чем бы они говорили?😂", - обратился к украинцам в конце с вопросом Максим Тарапата.
Пост быстро собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним, Тарапата честно ответил, почему Огневич его не выбрала
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич после расставания с Андреем раскрыла, что у нее с Максимом
Также Politeka сообщала, что на семью экс-участника "Холостячки" Тарапаты посыпались оскорбления