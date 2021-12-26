Известная украинская телеведущая, звезда "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук похвасталась своими развлечениями на курорте, где отдыхает с мужем-миллионером.

Как передает Politeka.net в сторис своего Instagram Иванна Онуфрийчук опубликовала серию впечатляющих фото с солнечных Мальдив, где она с мужем Алмазом проводит сейчас медовый месяц.

Иванна Онуфрийчук показала, что с самого утра решила покататься на падл борде, и рассказала что давно любит этот вид активности.

«Можно и расслабиться, и по загорать», - отметила телезвезда.

Иванна Онуфрийчук каталась на борде в стильном купальнике.

"Отдых для души и тела", - отметила ведущая "Танцев со звездами".

Раньше Иванна Онуфрийчук рассказала, что Мальдивы-особое для ее с мужем место. Там они провели первое романтическое путешествие, там возникли их серьезные отношения. Более того, именно на Мальдивах влюбленные отпраздновали свадьбу мечты и дали важные обеты. Позже они справили свадьбу в Киеве, где оформили брак официально.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук показала, с кем нежится в постели: «все меня об этом спрашивают».

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