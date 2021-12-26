Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая впечатлила видом рядом с украинскими знаменитостями на съемках программы "Світське життя". Кадры, на которых телезвезда запечатлена со своими звездными героями опубликовали на странице шоу в Instagram.

Так, на первом снимке Катя запечатлена рядом с Олей Поляковой в образе из мюзикла "Снежна королева". Перед камерой телеведущая появилась в стильном белоснежном костюме с бахромой на одном рукаве, на ней также перчатки и модная шляпка в тон. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды после родов. Надо сказать, то в этом образе Осадчая едва не затмила Снежную королеву Олю Полякову.

В подписи к публикации говорится: "Світське життя" на премьере мюзикла "Новая Снежная Королева". Невероятные перевоплощения звезд и первые ви-ай-пи зрители – уже сегодня в 18.30 на @1plus1_ru. Будет весело. P.S. Смотреть всем! А то попросим @polyakovamusic применить свою магию".

Напомним, Осадчая и Горбунов сняли сказочную атмосферу в своем доме: "Единственная пара, милующая глаз".

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