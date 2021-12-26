Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" попал в центр скандала из-за обвинений женщин, он якобы их домогался, и хотя доказательств нет - от мужчины отвернулись коллеги, друзья и даже жена.

Уже известно, что из-за обвинений в адрес мужчины начался серьезный скандал - две женщины заявили, что Крис Нот из "Секса в большом городе" домогался их и теперь они готовы признаться. Примечательно, что доказательств никаких нет, однако с мужчиной разорвали множество контрактов, он поттерял несколько миллионов долларов.

Также недавно от него ушла жена с детьми и уехала на праздники подальше из их дома, а также была замечена без обручального кольца. После этого был замечен сам Крис Нот, который, похоже, верит в лучшее и не унывает.

«Улыбается и машет: первый выход Криса Нота после обвинений в изнасиловании разозлил пользователей. Скандал вокруг актера «Секса в большом городе» набирает обороты. Уже четыре женщины обвинили актера в изнасиловании, а его коллеги по сериалу поддержали их. Накануне Крис впервые появился на публике и, кажется, он совсем не переживает.

Папарацци застали его во время прогулки в Массачусетсе. Актер как ни в чем не бывало бродил по улочкам и приветствовал соседей. А когда журналист задал ему вопрос об обвинениях, Крис улыбнулся и сказал, что тот «обладает ложной информацией»», - сказано в подписи.

В сети обсудили увиденное:

«Столько лет молчали, зачем на старость лет это все поднимать 🤔; Там сейчас модно быть в этом обвиненным 😁 мне уже жалко бедных мужиков🤭; Как раз вышел фильм и тут такие обвинения .Совпадение?; Видимо он после съёмок быстро всех; Уже смешно если честно, если так пойдет дальше то каждый 2 хороший актёр у них типо насильник; Не верю, подлое лживое , грязное вранье, 😔».

Мы также писали ранее, что Нота заметили после ухода жены впервые:

"Он крепко держал левую руку в кармане во время прогулки, которая произошла на следующий день после того, как его жена Тара Уилсон была сфотографирована без обручального кольца возле своего дома в Лос-Анджелесе", - говорится в подписи к кадру.

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