Как пишет Politeka.net, в своем Instagram бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая начала сольную карьеру, Виктория Смеюха рассказала поклонникам, что полетела в Италию и опубликовала несколько сторис из города Неаполь.
Так, Смеюха показала, что тюрбан можно носить даже зимой и покрасовалась на камеру.
"Восточный головной убор сегодня адаптируется под любую погоду", - написала певица.
Смеюха спросила мнение поклонников о ее внешнем виде и написала, что этот головной убор добавляет женственности в образ.
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"Держу фасон. Все же он добавляет в образ женственности", - сказала Вика.
Также певица прикрепила в сторис опрос.
"Тюрбан хорошо смотрит с меховыми и утепленными шерстяными пальто?",- поинтересовалась Виктория Смеюха.
Ранее Politeka писала, что Смеюху из "НеАнгелов" подловили в странных позах перед "Холостяком" Заливако и Притулой: "Вика...".
Напомним, что Каминская из "НеАнгелов" пожаловалась на состояние после скандала со Смеюхой: "Нельзя плакать...".
А еще Politeka сообщала, что Смеюха из "НеАнгелов" в непривычном имидже показала, как надо расслабляться: "Вы этого заслуживаете".