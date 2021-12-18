Известная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смиюха улетела в Италию показала поклонникам как носить тюрбан зимой.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая начала сольную карьеру, Виктория Смеюха рассказала поклонникам, что полетела в Италию и опубликовала несколько сторис из города Неаполь.

Так, Смеюха показала, что тюрбан можно носить даже зимой и покрасовалась на камеру.

"Восточный головной убор сегодня адаптируется под любую погоду", - написала певица.

Смеюха спросила мнение поклонников о ее внешнем виде и написала, что этот головной убор добавляет женственности в образ.

"Держу фасон. Все же он добавляет в образ женственности", - сказала Вика.

Также певица прикрепила в сторис опрос.

"Тюрбан хорошо смотрит с меховыми и утепленными шерстяными пальто?",- поинтересовалась Виктория Смеюха.

Ранее Politeka писала, что Смеюху из "НеАнгелов" подловили в странных позах перед "Холостяком" Заливако и Притулой: "Вика...".

Напомним, что Каминская из "НеАнгелов" пожаловалась на состояние после скандала со Смеюхой: "Нельзя плакать...".

А еще Politeka сообщала, что Смеюха из "НеАнгелов" в непривычном имидже показала, как надо расслабляться: "Вы этого заслуживаете".