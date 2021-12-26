Молодая возлюбленная бывшего «холостяка» Иракли Макацарии показала эффектный праздничный образ в сверкающем платье, который идеально подойдет для Нового года.

Как пишет Politeka.net, 19-летняя девушка по имени Лиза поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Как известно, грузинскому комику и телеведущему Иракли Макацарии в свое время так и не удалось найти избранницу на украинском «Холостяке». Шоумен вернулся к себе на родину, где продолжил строить карьеру.

А не так давно Макацария показал свою новую избранницу – 19-летнюю Лизу Чичуу.

В новом посте девушка показала нарядный образ в синем платье. Многочисленные пайетки и глубокое декольте сделали наряд идеальным для встречи Нового года. На фото Лиза стояла на фоне милых декораций с бокалом в руках и счастливой улыбалась.

«Моя богиня», - написал в комментариях Макацария.

Подписчики девушки также отреагировали.

«Мое солнце», «Настоящая аристократка», «Инстаграм засветился», «Красивая, элегантная!», «Очень красивая и фотки очень красивые», «Люблю тебя», «Красотка», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль расцвела рядом с "Холостяком"-красавчиком Макацарией.

Как сообщала Politeka, 19-летняя невеста "Холостяка" Макацарии заблистала в праздничном образе.

Также Politeka писала, что бывший "Холостяк" Макацария похвастался 19-летней возлюбленной в коротком платьице.