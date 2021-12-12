Популярная украинская певица Тина Кароль, которая прилетела в Грузию, чтобы спеть на новогоднем концерте, засветись в компании "Холостяка" Иракли Макацарии.

Как пишет Politeka.net, на фан-странице известной украинской певицы Тины Кароль в Instagram появились сторис, где звезда общается с бизнесменом и главным героем 6 сезона реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацарией. Как известно, певица прилетела на родину Макацарии в Грузию, чтобы принять участие в новогоднем концерте.

Так, перед выходом Кароль на сцену звезды немного пообщались: Тина попросила Иракли научить ее, как поздравить с Новым годом на грузинском.

"Тина прилетела к нам в Грузию поздравить всех с Новым годом", - сказал Иракли.

"С Новым Годом! Так, научи меня говорить по-грузински с "Новым Годом", -попросила Тина.

Так, Король заговорила по-грунски и поздравила всех с грядущим Новым Годом.

Как видим, на концерте также выступали известные грузинские исполнители.

Для своего выступления Тина Кароль выбрала черное вечернее платье с металлическим поясом от David Koma — лондонского дизайнера грузинского происхождения. Свой эффектный образ звезда дополнила драгоценным колье.

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