Как пишет Politeka.net, шоувумен поделилась откровенным постом на своей странице в Инстаграм.
В нем Онуфрийчук призналась, что рядом со своим супругом может быть настоящей.
«Когда я его встретила, я почувствовала одно важное дело: с ним я могу быть самой собой. Мне не нужно делать что-нибудь необычное, чтобы ему понравиться. Не нужно скрывать свои негативные стороны, плохое настроение и думать, как и что правильно сказать ему. Он любит и ценит меня именно такой, какой я являюсь: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом», - рассказала Онуфрийчук.
При этом ведущая уверена, что эти чувства у них с мужем взаимны.
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Сейчас пара отдыхает на Мальдивы, куда они уехали вскоре после их второй свадьбы. Иванна поделилась новыми снимками, на которых позировала с мужем на фоне райской природы.
Как известно, Онуфрийчук вышла замуж за казахского предпринимателя по имени Алмаз, который сейчас живет и работает в Швейцарии.
Напомним, ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук подразнила украинцев развлечениями на Мальдивах.
Как сообщала Politeka, Каменских, Онуфрийчук, "Мисс Украина Вселенная" и другие красотки устроили битву образов с блестками.
Также Politeka писала, что Онуфрийчук похвасталась отдыхом на Мальдивах на фоне разгорающегося скандала.