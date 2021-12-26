Накануне Константин Бочаров (настоящее имя артиста) стал победителем популярного шоу «Маска», впечатлив детективов в финале своим выступлением в костюме милой Жирафы, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм Melovin рассказал, что весь проект ассоциируется у него с детским лагерем. Однако, участвовать в нем было весьма непросто.
«Под маской жарко! В самом костюме кошмарно было включаться в роль, потому что куча синтепона в прекрасной попке Жирафы, в прямом смысле этого слова мешали не то что дышать, мешали элементарно передвигаться! А ещё эти милые каблучки добавляли особого шарма отсутствию возможности выйти на сцену!) Меня держали все!», - рассказал певец.
Он также отметил, что во время участия в шоу участники старались запутать еще и съемочную группу: когда они приезжали на съемки их личности не знали даже водители. По словам Melovin-а, он ходил в худи и зеркальной маске.
«Ходил в туалет, спрятав под рукавами свои накрашенные ногти, и передвигаясь привычной женской походкой! Да что тут говорить!? Я ходил в женский туалет», - признался певец.
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Melovin добавил, что пошел на все это для того, чтобы сделать шоу ярче для зрителей.
Напомним, победитель "Маски" заставил Полякову орать, а Каменских с Винником потерять дар речи.
Как сообщала Politeka, Melovin обратился к украинцам после победы на шоу "Маска".
Также Politeka писала, что Полякова обратилась к победителю "Маски" MELOVIN'у и нарвалась на комплименты.