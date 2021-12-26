Стало известно, кто победил в шоу "Маска". Это меланхоличная модница-Жирафа. На протяжении десяти недель звездные детективы Оля Полякова, Дзидзьо, Настя Каменских, Олег Винник и Андрей Данилко, а также зрители гадали, кто же скрывается под этим костюмом. Когда герой снял маску, все застыли на месте, и только Полякова начала дико кричать. Жирафой оказался эпатажный певец Melovin (Костя Бочаров).

Следующим пришел в себя Данилко, который утверждал: "А я же говорил!". А вот Дзидзьо разочарованно махнул рукой и театрально отвернулся от сцены. Дело в том, что еще в первом эфире он заявил, что якобы "влюбился" в Жирафу и нужно всенепременно найти ей жениха. Коллеги сразу же в шутку засватали Дзидзьо за этого персонажа.

Публика с жаром обсуждает победителя шоу "Маска", только единицы догадывались, кто там на самом деле:

"Дзидзьо, как тебе невеста?😂😂😂"

"К черту Скандал, это самый большой шок сезона! 😮🔥👏😍"

"Оруууу, Дзидзьо так был против скандала, а там его кума, были планы у него на Жирафу - вот получает Костю👏"

"Это было очевидно ещё 8 эфиров назад"

"Реакция Дзидзьо бесценна 😂"

"Капец😂 Я угадала 😂 Ох и пара .... Мэловин и Дзидзьо 😂"

"Данилко был прав, они зря его не послушали😂"

"Какого чёрта Полякова орет, как балахманная (("

"Я так смеялась😂"

"У Дзидзьо шок. Ещё надолго..."

Напомним, Олег Винник накануне финала шоу "Маска" заинтриговал украинцев: "С такими детективами"

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