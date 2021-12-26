Как передает Politeka.net, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он участвовал на проекте "Танці з зірками" с Елизаветой Русиной, однако незадолго до финала покинул паркет. Недавно стало известно, что Melovin стал победителем шоу "Маска".

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Melovin показал, как его поклонники радуются победе артиста на шоу "Маска". Как известно, Melovin скрывался за образом "Жирафы".

"Во-первых! Конечно же мои фаны сразу догадывались, кто скрывается под маской Жирафы!

Во-вторых! Невероятный проект! Крутое шоу!

Ну и вообще это видео умиляет! Когда фаны дружат между собой и существует такой себе культ семьи! Я рад, что жизнь подарила мне Вас! Люблю до Луны и обратно!", — признался Melovin.

Ранее сообщалось, Melovin после каминг-аута хвастнул кадрами с отдыха с парнем и девушкой: "Ох, и колоритный же!"

Также, Полякова обратилась к победителю "Маски" MELOVIN'у и нарвалась на комплименты: "Как можно было так..."

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