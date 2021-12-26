Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша Полякова явно планирует пойти по стопам звездной матери: девушка не только активно ведет блог в Инстаграм, но еще и выступает с собственной рок-группой под названием «Швы». Юные исполнители уже успели отыграть концерт, представив собственные песни.

А в своем новом посте Маша решила исполнить небольшой кавер на песню российской рэп-исполнительницы Инстасамки, которая известна своим скандальным поведением. На кадрах Полякова-младшая сначала драматично кривляется, а затем поет отрывок из песни рэперши под аккомпанемент гитариста и собственной игры на клавишных.

«Как вам кавер на Самку по моему лучше оригинала», - подписала кадры Полякова.

Впрочем, мнения ее подписчиков разделились.

«Лучший кавер из всех на этот трек, Маш», «Супер! У меня аж мурашки по коже», «По-моему, любой кавер в исполнении нормального человека будет лучше того "оригинала"», «Ужас», «Нет, определенно нет!», «Прикольно но не лучше», - пишут люди.

Напомним, Оля Полякова впечатлила праздничными образами на сцене, дочь успела все заснять.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой показала фигуру с интересного ракурса.

Также Politeka писала, что дочь Поляковой раскрыла, что скрывает от своей мамы.