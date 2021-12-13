Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской артисткой. Она является судьей-детективом шоу "Маска". Также, недавно стало известно, что певица стала новой судьей на проекте "Голос країни". У Ольги есть две дочери - 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса.

Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах Маша Полякова откровенно рассказала, что скрывает от своей мамы. По её словам, ей приходится это делать поскольку мама многое запрещает.

"Маша, мне не нравится этот пост - удали. Когда я хочу выставить какой-то пост, и знаю, что она не одобрит - блокирую. Мне уже почти 17 лет, зачем меня трогать, это уже не исправить всё. Капут", — рассказала Маша Полякова.

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео: "Та нормальная девочка)) вроде все в 17 лет делали то, что хотят родители 😂🤨 все верно она сказала, чего уже трогать то..тем более соц.сети это личное дело и пространство", "Маша классная и веселая, а хейтеров много из-за зависти", "А мне она нравится, хоть и не совсем обычный подросток, я и сама не люблю когда мне указывают, что делать и какой быть".

Ранее сообщалось, известный продюсер и друг Ани Лорак оскорбил Полякову: "Не думаю, что должна была услышать эту..."

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