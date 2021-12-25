Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной отечественной певицей, а также детективом шоу "Маска" и новым судьей проекта "Україна має талант". У артистки есть двое дочерей - Алиса и Маша. Старшей уже 16 лет и она активно ведет социальные сети, а также создала панк-рок группу, где стала солисткой. На новых кадрах, которая Маша опубликовала в Инстаграм, Оля удивила волшебным образом.

На видео в сторис Полякова была в образе Снежной королевы. Звезда выступала на сцене, впечатляя голосом. На втором сторис Маша уже была с каким-то парнем с кучерявыми волосами. После этого Маша вернула маму, показывая, как Оля впечатляет со сцены своим шоу с подтанцовкой.

А через некоторое время Полякова уже была в другом образе и без короны. Звезда присела, позируя среди дыма на сцене.

Напомним, Полякова после первого эфира "Голосу країни" высказалась о своих впечатлениях

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