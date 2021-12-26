Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в своем Инстаграм новым фотом. Только накануне завершился один из крупных проектов, в котором он был ведущим – шоу «Україна має таланти». Однако, Решетник готовится не к отдыху, а к съемкам нового проекта – очередного сезона шоу «Холостяк».

Как стало известно ранее, его главным героем станет предприниматель Александр Топольский, который живет и работает в США. На новом снимке он сидел рядом с Решетником в голубом кресле. Бизнесмен был одет в эффектный костюм глубокого винного оттенка, а в руках держал карточку с надписью «Холостяк».

«Вчера потрясающий прямой эфир талантов. А уже сегодня продолжаем готовить для вас романтичную весну страны», - подписал фото Решетник.

Украинцы тут же отреагировали на его пост.

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«О, красивый холостяк», «Ждем с нетерпением», «и снова дописанная жизнь и характеристика, от идеальных уже типает. дайте обычного, пусть не бизнесмена, но чтобы честно) ну, что имеем», «Показался Задворный», «Нормальные холостяки закончились что ли», - пишут люди.

Напомним, Решетник засветил свой образ на финал "Україна має талант", поразив даже собственную жену.

Как сообщала Politeka, ведущий "Україна має талант" Решетник поделился откровением о своем образе жизни.

Также Politeka писала, что Решетник не устоял перед бабушкой "Холостяка" Заливако, которой исполнилось 100 лет.