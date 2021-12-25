Ведущий популярных проектов на СТБ Григорий Решетник поделился новой фотографией, засветив свой образ на финал нового сезона шоу "Україна має талант".

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известный украинский ведущий Григорий Решетник опубликовал новую фотографию со сцены, где снимают новый сезон шоу "Україна має талант".

Так, Решетник был в черный штанах, синей футболке, черном пиджаке и белых кроссовках, тем самым засветив свой образ на финал "Україна має талант", который состоится уже в субботу, 25 декабря.

"Это "УКРАЇНА МАЄ ТАЛАНТ" 🎥 Уже завтра в 19:00 🌟🌟🌟", - написал Григорий Решетник.

Фотографию телеведущего прокомментировала его жена Кристина, написав теплые слова.

"Боже, какая красота! Это - твоя сцена 🔥🔥👏👏 Любимый, вся страна ждет 👏👏", - написала Кристина Решетник.

Поклонники в комментариях написали, что с нетерпением ждут финала шоу.

" 😍👏 Жду", "Очень жду ❤️😍🔥 "," Жду😍😍😍 ", "Гриша ты лучший 😍😍😍😍 ", "Стала смотреть все выпуски, потому что вы так круто ведете эту программу, столько добра от вас ❤️🙌😍 ", "С нетерпением ждем! 💙💛",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника не сдержала эмоций, увидев мужа на съемках: "Это твоя сцена".

Напомним, что Притула не смог выдержать участника "Україна має талант": заткнул уши и залез под стол.

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостячки" Решетника показала свой шопинг и поделилась модными советами: "Счастье для женщины".