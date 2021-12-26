Как пишет Politeka.net, Яма поделился в своем Инстаграм новым постом. В последние годы семья хореографа регулярно бывает в США, где они любят проводить время на солнечных пляжах Флориды.
В новом посте Влад Яма поделился снимком именно оттуда. При этом, судя по кадрам в сториз, сейчас его семья находится дома.
На фото танцор позировал на фоне городского пейзажа рядом с роскошным белоснежным авто. Сам Яма был одет в белую кофту, которая отлично подчеркнула его загар.
А вот подпись танцора к снимку оказалась довольно неожиданной.
«Ой, что будет…», - написал Яма.
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При этом он не стал уточнять, о чем идет речь.
«Красавчик», «Говори давай быстро, что будет», «А кто спросит что будет? Ладно я спрошу)», «И что будет?», - пишут люди.
Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" засветила интерьер дома, наряжая елку всем семейством.
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" покорила видом на пляже, муж не сдержался.
Также Politeka писала, что сын Влада Ямы удивил "подготовкой" к "Україна має талант".