Известный украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма привлек внимание поклонников многообещающим кадром из США, куда танцор отправился с семьей.

Как пишет Politeka.net, Яма поделился в своем Инстаграм новым постом. В последние годы семья хореографа регулярно бывает в США, где они любят проводить время на солнечных пляжах Флориды.

В новом посте Влад Яма поделился снимком именно оттуда. При этом, судя по кадрам в сториз, сейчас его семья находится дома.

На фото танцор позировал на фоне городского пейзажа рядом с роскошным белоснежным авто. Сам Яма был одет в белую кофту, которая отлично подчеркнула его загар.

А вот подпись танцора к снимку оказалась довольно неожиданной.

«Ой, что будет…», - написал Яма.

При этом он не стал уточнять, о чем идет речь.

«Красавчик», «Говори давай быстро, что будет», «А кто спросит что будет? Ладно я спрошу)», «И что будет?», - пишут люди.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" засветила интерьер дома, наряжая елку всем семейством.

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" покорила видом на пляже, муж не сдержался.

Также Politeka писала, что сын Влада Ямы удивил "подготовкой" к "Україна має талант".