Жена хореографа и танцора Влада Ямы, который сейчас судит проект "Танці з зірками", Лилия показала, как украшает муж дом к новому году.

Как пишет Politteka.net, Влад Яма стал успешным украинским танцором и хореографом, который снимается во многих шоу на ТВ. Звезда женат на красотке Лиле, которая ему родила сына Леона. До конца 2020 года пара не показывала малыша, но теперь его можно увидеть часто на фото с родителями. Лилия, как и Влад, активно пользуется социальными сетями, где показывает много интересного.

На быстром видео Влад устанавливал новогоднюю елку. Также на видео был и сын Леон. А когда елка была установлена, присоединилась и жена Лиля, которая начала украшать новогоднюю красавицу. Также можно было заметить интерьер дома семейства на кадрах.

"Обожаю этот момент. Ламба (кличка домашнего питомца, - прим. ред) тоже помогает", - написала Лиля.

В конце сторис можно увидеть еще и рождественского оленя, которого посттавили рядом.

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