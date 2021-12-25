Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным хореографом и танцором, который сейчас судит проект "Танці з зірками". У звезды есть жена Лиля, на которой он женат с 2015 года. Пара сейчас воспитывает сына и обожает путешествовать. Лилия, как и Влад, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото Лилия появилась в эффектном белом платье с корсетом. А в руках жена Влада держала необычную сумочку. Как можно понять, Лилия в таком виде гуляла по пляжу Майами, США.
"Все выставляют новогодние фото, а я хочу лето. Кто со мной?", - написала Лиля.
"Я с тобой, на море", - написал в ответ Влад.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Ммм, какая красотка", "Красота неземная", "Фото вау. Вы Невероятная", "Загадай лето - сбудется", "Я хочу лето, на море".
Напомним, пополнение в семье Ямы, судья "Танців з зірками" устроил фотосессию в новом составе
А еще Politeka писала, что жена Влада Ямы показала их нового члена семьи и поделилась откровением
Также Pooliteka сообщала, что Влад Яма из «Танців з зірками» с женой и сыном вызвали восторг в сети яркими нарядами