Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилия показала, что бы хотела вместо новогодних праздников.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным хореографом и танцором, который сейчас судит проект "Танці з зірками". У звезды есть жена Лиля, на которой он женат с 2015 года. Пара сейчас воспитывает сына и обожает путешествовать. Лилия, как и Влад, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Лилия появилась в эффектном белом платье с корсетом. А в руках жена Влада держала необычную сумочку. Как можно понять, Лилия в таком виде гуляла по пляжу Майами, США.

"Все выставляют новогодние фото, а я хочу лето. Кто со мной?", - написала Лиля.

"Я с тобой, на море", - написал в ответ Влад.



Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ммм, какая красотка", "Красота неземная", "Фото вау. Вы Невероятная", "Загадай лето - сбудется", "Я хочу лето, на море".

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