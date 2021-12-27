Влад Яма построил успешную карьеру, и создал семью, пишет Politeka.net. Сейчас хореограф вместе с женой Лилианой и сыном Леоном проживают в двухэтажным котедже в поселке Рославичи под Киевом.
Внутренняя отделка особняка выполнена в стиле лофт. На первом этаже расположены кухня и гостиная с камином, а на втором – детская комната и спальня, а между ними - ванная. Также в доме есть рабочий кабинет Влада Ямы.
На новых кадрах Лилиана показала некоторые особенности интерьера. В частности, красотка похвасталась обновкой - светящуюся карту.
"Смотрите, какая у нас красота! Ох, чувствую будут новые отметки на карте", - произнесла жена Влада Ямы.
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Также Лилиана показала, как они с семьей устанавливали красивую елочку, украсив ее огоньками и игрушками.
"Обожаю этот момент", - написала она.
Далее жена Влада Ямы засветила украшения в гостиной, под телевизором. В это время сын смотрел на диване фильм о Гарри Поттере.
Рядом можно было заметить зажженный камин, который создавал особую уютную атмосферу.
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