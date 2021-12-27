Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вместе с семьей проживает в загородном доме, и жена решила показать некоторые особенности интерьера.

Влад Яма построил успешную карьеру, и создал семью, пишет Politeka.net. Сейчас хореограф вместе с женой Лилианой и сыном Леоном проживают в двухэтажным котедже в поселке Рославичи под Киевом.

Внутренняя отделка особняка выполнена в стиле лофт. На первом этаже расположены кухня и гостиная с камином, а на втором – детская комната и спальня, а между ними - ванная. Также в доме есть рабочий кабинет Влада Ямы.

На новых кадрах Лилиана показала некоторые особенности интерьера. В частности, красотка похвасталась обновкой - светящуюся карту.

"Смотрите, какая у нас красота! Ох, чувствую будут новые отметки на карте", - произнесла жена Влада Ямы.

Также Лилиана показала, как они с семьей устанавливали красивую елочку, украсив ее огоньками и игрушками.

"Обожаю этот момент", - написала она.

Далее жена Влада Ямы засветила украшения в гостиной, под телевизором. В это время сын смотрел на диване фильм о Гарри Поттере.

Рядом можно было заметить зажженный камин, который создавал особую уютную атмосферу.

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