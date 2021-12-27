Как сообщает Politeka.net, возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан часто отвечает на интригующие вопросы пользователей, рассказывает о себе и удивляет фигурой. После тренировок Анна призналась, что раньше сильно набрала лишнего - около пятнадцати кг, поэтому теперь всегда держит себя в форме.
О планах на будущее она не распространяется, избегая тему брака и ребенка, поскольку это слишком личное и на всеобщее обозрение выставлять себя и свои чувства она не желает. Причем Анна уже раньше была в браке и перед проектом развелась.
Сейчас она и Заливако живут вместе, ездят на отдых и даже тренируются тоже вместе. Поэтому Стори с маленьким ребенком, которого Анна держала на руках, сразу привлекло внимание аудитории.
«Моя новая любовь. Расти счастливой и здоровенькой девочкой» - пишет Анна под кадрами. Устроив посиделки с близкими, она хорошо отдохнула и поделилась радостью в сети.
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Мы также писали, Анна Богдан стала популярной в Инстаграм после финала шоу и теперь активно ведет социальные сети, устраивает фотосессии и рассказывает о своих путешествиях. Недавно Анна решила отдохнуть и отправилась развлечься в компании близких.
«Приехали девочки мои любимые» - пишет под кадром мужчина, который и встретился с Анной и ее подругой. Похоже у Богдан была встреча с близкими друзьями, поэтому она впервые за долгое время отправилась без сопровождения своего возлюбленного.
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