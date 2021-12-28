Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Тине Кароль, опубликовали очаровательное фото, на котором видно, что певица растаяла в объятиях телеведущего Юрия Горбунова. Похоже, снимок был сделан в закулисье шоу "Голос країни", в котором Тина когда-то была тренером, а теперь пришла как приглашенная звезда.

На снимке Кароль и Горбунов нежно обнялись, Юрий положил руку на талию своей подруги. Перед камерой певица появилась в длинном светлом платье, которое подчеркнуло стройную фигурку, а свой образ дополнила стильными босоножками. Юрий тоже при полном параде, на нем темный костюм с белой футболкой и кроссами.

"Лучшие", "Коты", "Любимые", - пишут фанаты в комментариях.

Отметим, что Тина Кароль и Юрий Горбунов когда-то были коллегами – они вместе работали в прямом эфире и вели шоу "Танців з зірками". Однако, в прошлом сезоне Тину в голд-руме проекта заменила молодая ведущая Иванна Онуфрийчук.

Напомним, Кароль неожиданно вернулась в "Голос країни" и сделала признание: что связывает Тину с одной из участниц.

Как сообщала Politeka, Кароль с грустным лицом засветилась на съемках "Голосу країни", сеть кипит: "Лучше Тина, а не Полякова".

Также Politeka писала, что Тина Кароль после скандального заявления решила вернуться на "Голос країни": "Она сама предложила...".