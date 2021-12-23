Тина Кароль в недавнем интервью призналась, что, когда начались интриги и хайп на шоу "Голос країни", она решила его покинуть. А из проекта "Танці з зірками" звезда ушла после того, как узнала, что взяли третью ведущую на коммерческой основе, пишет "КП в Украине".
В пресс-службе "1+1" прокомментировали этому же изданию заявления Тины Кароль. В сообщении говорится, что с пониманием отнеслись к решению Тины Кароль покинуть "Голос країни", ведь ценят амбиции тренеров, но не каждый сезон удается побеждать.
Кроме того, переговоры с Тиной Кароль по поводу ведения "Танців з зірками" затянулись из-за обсуждения финансовых условий артистки, но договориться не удалось. К тому же зрители требуют новые лица на проекте, поэтому на роль ведущей пригласили Иванну Онуфрийчук.
А недавно Тина Кароль захотела возобновить съемки в шоу "Голос країни", - она сама предложила это, поэтому и появится в новом, двенадцатом, сезоне. Певица на съемочной площадке проекта пришла поддержать одну из участниц, выйдя с ней на сцену.
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