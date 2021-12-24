Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм популярная украинская певица Тина Кароль решила показать неожиданный момент со съемок нового сезона "Голосу країни". В этот раз исполнительница сверкала на сцене в белом платье и заинтриговала своим появлением.
«Тина Кароль сегодня вернулась на сцену «Голоса країни-12»! Друзья, как вам такой сюрприз? 😍 Бывшая тренер проекта призналась, что очень скучала. Тина пришла поддержать одну из участниц, написавшую ее песню, и с радостью пообщалась с тренерами, ведущими и командой проекта.
Это будет невероятный сезон «Голоса страны 12»! Будь с нами, не пропусти премьеру главного вокального шоу страны #голоскраїни12 уже скоро🔥» - пишут под постом у Кароль.
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«Тинааа😍; Королева вернулась, чтобы показать всем, как нужно петь🔥; Тина просто невероятная. Как же мы скучаем, что в этом сезоне не будет в Голосе Тины) 😭❣️; Без Тины – он таким не будет 😢; Без Тины все будет по другому. Скучаю по ней; Я без Тины не буду смотреть шоу. Она была смыслом…❤️; Наконец-то она вернулась, чтобы поднять ваши рейтинги; Без Тины, Дана и Монатика не интересно вообще; А чего не обнялась с Поляковой? 😂😮».
Ранее Кароль показала поклонникам свой поход в магазин вместе с ведущим телепрограммы "Зірковий шлях" Даниэлем Салемом. Заметим, что Тина Кароль знакома с Даниэлем Салемом уже давно, ведь на шоу "Голос країни" он попал именно в команду певицы.
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