Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал свою милую "малышку", которая побывала на вечеринке.

Влад Яма строит отношения с женой Лилианой, с которой они воспитывают сына Леона, пишет Politeka.net. Осенью этого года пара рассказала о появлении еще одного члена семьи - щенка породы мальтипу. Девочку назвали Ламба.

Теперь в сторис и постах Инстаграм семьи часто появляются кадры с собачкой, также они посещают с ней разные мероприятия.

Например, супруги принесли "малышку" на вечеринку, видимо, приучая ее к светской жизни. Об этом сообщил Влад Яма.

"Звезда вечеринки", - написал артист.

Отметим, Влад и Лилана Яма поженились в 2014 году, но держали это в секрете до 2016-го. Известно, пара начала строить отношения еще в 2007 году. Сейчас супруги воспитывают сына, Леона, которому шесть лет, его рождение они также скрывали.

Влад Яма признался, что первая встреча с будущей женой изменила его жизнь.

"Спасибо Тебе за Любовь, доверие и мудрость. Ты не перестаешь удивлять меня. Каждый день тону в Твоих глазах. Лучшая в мире Жена и Мама", - однажды написал хореограф.

Супруги часто объясняются друг другу в любви и делятся кадрами совместного времяпрепровождения.

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