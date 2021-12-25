У мережі показали архівне відео із одного з талант-шоу, де познайомилися відомі українські співачки Тіна Кароль та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" опублікували архівне відео зі зйомок одного із талант шоу у 2006 році, де вперше зустрілися популярні співачки Тіна Кароль та Юлія Саніна.

Тоді ще 15-річна майбутня фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна брала участь у талант-шоу, яке вела 21-річна Тіна Кароль.

"Перша зустріч 21-річної Тіни Кароль та 15-річної Юлії Саніної 😱

2006-го майбутня фронтвумен гурту THE HARDKISS брала участь в одному з талант-шоу. Тоді Тіна Кароль разом із EL Кравчуком була ведучою, а Юля мріяла, що стане суперзіркою. Пізніше, 2019-го, співачки записали спільний трек 😏", - написали на сторінці.

Уже тоді Юлія Саніна розповіла, що в неї є власний гурт і вони планують співати поп-рок, блюз та джаз. Також 15-річна Юлія зізналася, що вона отримала на День народження від батьків плеєр, але мріє про собаку.

Рaніше Politeka писала, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" з Кравець і Саніною, яка роль дісталася Dzidzio: "Моїм голосом заговорив...".

Нагадаємо, що "Мавка. Лісова пісня", Юлія Саніна розсекретила свою "роль" в мультфільмі: "Це саме той випадок...".

А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль довела до мурашок, похвалившись своїм талантом: "Це дуже красиво".