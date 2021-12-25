Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" опублікували архівне відео зі зйомок одного із талант шоу у 2006 році, де вперше зустрілися популярні співачки Тіна Кароль та Юлія Саніна.
Тоді ще 15-річна майбутня фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна брала участь у талант-шоу, яке вела 21-річна Тіна Кароль.
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2006-го майбутня фронтвумен гурту THE HARDKISS брала участь в одному з талант-шоу. Тоді Тіна Кароль разом із EL Кравчуком була ведучою, а Юля мріяла, що стане суперзіркою. Пізніше, 2019-го, співачки записали спільний трек 😏", - написали на сторінці.
Уже тоді Юлія Саніна розповіла, що в неї є власний гурт і вони планують співати поп-рок, блюз та джаз. Також 15-річна Юлія зізналася, що вона отримала на День народження від батьків плеєр, але мріє про собаку.
Рaніше Politeka писала, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" з Кравець і Саніною, яка роль дісталася Dzidzio: "Моїм голосом заговорив...".
Нагадаємо, що "Мавка. Лісова пісня", Юлія Саніна розсекретила свою "роль" в мультфільмі: "Це саме той випадок...".
А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль довела до мурашок, похвалившись своїм талантом: "Це дуже красиво".