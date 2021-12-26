Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз Полякова є зірковим детективом в шоу "Маска" разом з Олегом Винником, Андрієм Данилком, Настею Каменських і Дзідзьо.

Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова показала, як пройшов мюзикл з її участю "Нова Снігова королева".

"Мене переповнюють неймовірні емоції, як і всіх, хто вже встиг побувати на прем'єрі «Нової Снігової королеви» в Палаці мистецтв «Україна». Перші мюзикли позаду і вже зараз можна сказати, що нам з командою кращих постановників, танцюристів і артистів України вдалося створити великий мюзикл. Мені приходять відгуки всі ці дні, і я рада, що нам дійсно вдалося всіх так сильно вразити та перенести на дві години в казку.

Пориньте в цю святкову атмосферу разом з нами! Ви ще можете встигнути купити квитки на це приголомшливе шоу, яке триватиме до 4 січня на сцені Палацу «Україна»", — поділилася Ольга Полякова.