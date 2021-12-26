Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз Полякова є зірковим детективом в шоу "Маска" разом з Олегом Винником, Андрієм Данилком, Настею Каменських і Дзідзьо.
Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова показала, як пройшов мюзикл з її участю "Нова Снігова королева".
"Мене переповнюють неймовірні емоції, як і всіх, хто вже встиг побувати на прем'єрі «Нової Снігової королеви» в Палаці мистецтв «Україна». Перші мюзикли позаду і вже зараз можна сказати, що нам з командою кращих постановників, танцюристів і артистів України вдалося створити великий мюзикл. Мені приходять відгуки всі ці дні, і я рада, що нам дійсно вдалося всіх так сильно вразити та перенести на дві години в казку.
Пориньте в цю святкову атмосферу разом з нами! Ви ще можете встигнути купити квитки на це приголомшливе шоу, яке триватиме до 4 січня на сцені Палацу «Україна»", — поділилася Ольга Полякова.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Талант і краса в одному флаконі", "Ось! Саме Снігова Королева! Воно!", "Ми теж були, всі в захваті, дитині дуже сподобалося. Справжня Новорічна Казка".
Популярні новини заразПоказати ще
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Мірзоян після чуток про розставання з Тонею Матвієнко показав, як провів час далеко від сім'ї: "Дуже круто"
Кравець з "Квартал 95" звернулася до українців за допомогою і розповіла сумні подробиці: "Плачу..."
Кума Дзідзьо Цибульська засвітила чоловіка, якого приховує від публіки: "Мусик запросив..."
Хвороба забрала життя відомого актора, зірки "Шерлока Холмса": подробиці трагедії
Раніше повідомлялося, Полякова звернулася до переможця "Маски" MELOVIN'У і нарвалася на компліменти: "Як можна було так..."
Також, "Дзідзьо, як тобі наречена?": переможець "Маски" змусив Полякову кричати, а Каменських з Винником втратити дар мови
Politeka розповідала, Оля Полякова вразила святковими образами на сцені, дочка встигла все зняти: кадри