Звезды в прошлом были на утренниках самыми разными героинями из сказок, причем далеко не всегда им самим это нравилось - по словам исполнительниц, некоторые даже завидовали другим.

Как пишет Politeka.net, перед новым годом многие звезды не только показывают яркие праздничные образы, но еще и вспоминают о прошлом. У многих артистов перед выступлениями и после них решили спросить, как они раньше отмечали новогодние праздники.

«Кем были звезды на новогодних утренниках в детстве? ❄ Мы расспросили знаменитостей, какие роли они примеряли на праздники, кто был Снегурочкой, кто зайкой, а кто снежинкой. Смотрите наше видео и узнайте интересные подробности. Рассказывайте в комментариях, каким вы были на новогодних праздниках?» - сказано в подписи.

Олег Скрыпка, Наталья Могилевская, Злата Огневич, Светлана Лобода и другие ответили на интересные вопросы.

«Я вот всегда была Снежной королевой, да мне почему-то нравился такой образ холодной, грациозной леди. Мы с мамой шили платья со штор, которые были дома и давили игрушки и клеили блестки на наряд» - говорит Лобода.

«Мама меня нарядила почему-то лисичкой. Взяла эту настоящую лисью голову, надела на меня это оранжевое расшитое платье, кусок хвоста был сзади» - тоже вспоминает Могилевская.

А вот Огневич рассказала, что наоборот хотела быть лисичкой, но костюм достался ребенку воспитательницы и она даже завидовала.

Ранее мы писали, что Лобода показала наряд во всей красе. Она была одета в узорный черный боди с овальным вырезом на груди, рукавами и длинным плащом. Ткань, расшитая пайетками, переливалась при каждом движении артистки.

Напомним, Светлана Лобода взялась перепевать известного артиста, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода приковала взгляды к пухлым губам, впечатлив заявлением.

Также Politeka писала, что Лобода поздравила свою помощницу странным фото в сети.